Quem é Igor Eduardo Pereira Cabral, ex-jogador de basquete preso por agredir a namorada com 60 socos

O ex-jogador da seleção brasileira de basquete 3x3, Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, foi preso depois de agredir a namorada com 60 socos no elevador de um condomínio em Natal (RN), no sábado (26). O jogador, que tem histórico de briga, vai responder por tentativa de feminicídio.

O nome de Igor aparece nos registros da Liga Nacional de Basquete. Em 2014, ele atuava em um time de basquete 3x3 no Rio de Janeiro. A equipe conquistou um torneio sub-18 e representou o Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Nanjing, na China, no mesmo ano.

Natural de Natal, ele foi federado e jogou por clubes do Rio Grande do Norte e do Rio de Janeiro. No entanto, nunca foi convocado pela Seleção para uma competição oficial, segundo a Confederação Brasileira de Basquete.

Nas redes, é possível encontrar registros da participação dele em competições amadoras. A polícia encontrou boletins de ocorrência com o nome de Cabral associado a outras brigas. Em um dos casos, houve troca de agressões físicas com amigos em uma casa.

Entenda o caso

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima, Juliana Garcia dos Santos, foi agredida dentro do elevador de um condomínio em Natal, Rio Grande do Norte, no último sábado (26).

Juliana recebeu mais de 60 socos no rosto e no corpo. Ferida, Juliana conseguiu sair do elevador e pedir ajuda aos vizinhos, que acionaram a polícia e o socorro médico.