Quem é Nicolás Jarry? 'Gigante' já foi suspenso por doping e ameaça João Fonseca em Wimbledon

João Fonseca terá pela frente o chileno Nicolás Jarry na terceira rodada do Torneio de Wimbledon. A partida, que vai marcar o primeiro confronto entre os dois no circuito, acontecerá nesta sexta-feira, por volta das 10 horas (de Brasília), na quadra de número 2, a terceira maior do All England Club, em Londres.

Jarry, de 29 anos, se destaca no circuito pela altura: 2,01 metros, o que costuma fazer a diferença na veloz grama de Wimbledon. Ele é o atual 143º colocado do ranking da ATP e veio do qualifying, a fase preliminar do torneio. Mas já foi o 16º do mundo e, nesta edição do torneio, derrotou o dinamarquês Holger Rune, 8º do mundo, e o americano Learner Tien.

O chileno, uma das maiores promessas do tênis sul-americano na década passada, tem três títulos de nível ATP no currículo, todos no saibro. Em torneios de Grand Slam, Jarry teve o melhor resultado em Roland Garros em 2023, chegando às oitavas de final.

Em 2019, Jarry passou por um momento difícil. Durante a Copa Davis, o atleta testou positivo para Ligandrol e o esteróide Estanozolol, sendo suspenso provisoriamente por doping.

Na ocasião, o chileno alegou inocência e ainda culpou uma farmácia brasileira por uma suposta contaminação cruzada na manipulação de um multivitamínico. Ele acabou punido por doping por 11 meses. A sanção acabou em novembro de 2020.

Jarry tem um saque potente e já alcançou na carreira bons resultados em torneios de duplas. Em 2019, ele e o argentino Máximo González derrotaram os brasileiros Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva na final de duplas do Rio Open.