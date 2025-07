Quem é Nicolas Jarry, adversário de João Fonseca na terceira rodada de Wimbledon

Chileno já derrotou cabeça de chave no torneio de Londres.

A vitória contra Jenson Brooksby na segunda rodada de Wimbledon colocou Nicolas Jarry no caminho de João Fonseca no terceiro Grand Slam da temporada.

Aos 29 anos, o chileno vem de duas vitórias na grama. Na primeira rodada do torneio em Londres, bateu o cabeça de chave número 8 Holgar Rune de virada. Na sequência, venceu uma das promessas do tênis mundial, o norte-americano Learner Tien.

Jarry já foi top 20 do ranking da ATP, quando ocupou a 16ª posição. No ano passado, principalmente na temporada de saibro, conseguiu acumular pontos — foi finalista do Masters 1000 de Roma.