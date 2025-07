"Que o Mundial traga mais respeito e paciência aos técnicos brasileiros", diz Renato

Renato Portaluppi após eliminação do Fluminense.

Apesar da eliminação na semifinal do Mundial de Clubes , o técnico Renato Portaluppi espera que a campanha do Fluminense valorize mais o trabalho dos treinadores brasileiros.

Após a derrota por 2 a 0 para o Chelsea, o treinador enalteceu o impacto do desempenho do time carioca para o futebol do Brasil.