"Quatro twitteiros acham o nível uma m...": Para quem foi o desabafo de Courtois?

A imprensa espanhola repercute as fortes declarações do goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, que ironizou quem menospreza o nível do Mundial de Clubes.

A dúvida dos repórteres de Madrid, porém, é se o arqueiro belga apenas rebateu comentários repetidos nas redes sociais por torcedores rivais, ou se mandou um recado a alguém específico, como o meia do Barcelona, Raphinha, que há alguns dias fez críticas à competição.

— Quem entende de futebol nunca duvidou do nível (do Mundial). Se você acredita em três ou quatro tuiteros que acham que o nível é uma "m...", vai estar errado — disparou o goleiro, ao responder uma pergunta da Rádio Gaúcha na zona mista do Estádio Hard Rock, em Miami Gardens, logo após a vitória por 1 a 0 sobre a Juventus, nesta terça (1), pelas oitavas de final.

Explicação

O repórter da rádio espanhola Cadena SER, José Palacio, explica o contexto das declarações de Courtois.

— Ele alega que é como se estivessem menosprezando o Real Madrid por ter jogado contra Pachuca, River Plate e Salzburg. Como se, na Espanha, só o futebol europeu valesse. E não é assim — disse.

Mistério

Porém, para o jornalista madrilenho, não está muito claro quem foi o destinatário do recado.

— Não parece ser algo com a mídia espanhola. Eu acho que isso tem mais a ver com o fato de que ele (Courtois) teve problemas com algumas pessoas no Twitter. Talvez ele quisesse mandar um recado a algum tuiteiro que disse que o Mundial é uma "m...". Mas também pode ser uma indireta para o Rafinha ou para o Barcelona — suspeita.

Raphinha na bronca

— É muito ruim abrir mão das férias para jogar algo que tu é obrigado. Em nenhum momento perguntaram para os jogadores se eles queriam. Resta a nós aceitarmos. Ter que abrir mão das férias para jogar um novo torneio é muito complicado — afirmou.

Elogio aos brasileiros

Considerado um dos melhores goleiros do mundo, Courtois elogiou ainda o desempenho dos times brasileiros.

— Não me surpreende. Quem entende de futebol sabe que os times brasileiros são bons. Os europeus não são os únicos bons. O nível está alto e isso se vê em cada jogo. Tem muitas partidas boas e interessantes. Temos que seguir trabalhando para, se Deus quiser, chegar à final — finalizou o goleiro do Real Madrid.

