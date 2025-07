Quantos milhões João Pedro fez o Fluminense perder no Mundial de Clubes

Em seu segundo jogo pelo time inglês, João Pedro balançou as redes duas vezes. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

O atacante João Pedro é mais uma prova de que a "Lei do Ex" funciona no futebol. Contratado antes das quartas de finais do Mundial de Clubes, o jogador fez dois gols contra o Fluminense nas semifinais e foi o destaque na vitória por 2 a 0 contra o Tricolor Carioca.

Apesar de já ter faturado uma quantia elevada em premiações na competição, R$ 329 milhões, o Fluminense deixou de faturar no mínimo R$ 165 milhões no torneio.

Se tivesse avançado à final do Mundial de Clubes, o Tricolor disputaria o prêmio máximo de US$ 40 milhões (R$ 220,4 milhões). Em caso de derrota, embolsaria US$ 30 milhões (R$ 165,3 milhões).

Sendo assim, uma possível final para o Fluminense renderia ao clube no mínimo R$ 494 milhões e, no máximo, R$ 549,4 milhões em premiações totais.

Fluminense já lucrou milhões com João Pedro

Em 2019, o jogador foi vendido ao Watford, da Inglaterra, por 11,5 milhões de libras (R$ 76,82 milhões na época). O Tricolor ainda lucrou com a venda do atleta ao Brighton por 34 milhões de euros (R$ 188 milhões na época). Na ocasião, recebeu R$ 9,4 milhões pela mecânica da mais-valia, que é a diferença da venda e da revenda.

Nesta temporada, o Fluminense voltou a lucrar com a venda do jogador ao Chelsea por 55 milhões de libras (R$ 410 milhões). Por ser o clube formador do atleta, a equipe receberá 2,5% do valor, ou seja, R$ 10,25 milhões.