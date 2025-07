Quanto pagam os quatro Grand Slams do tênis em premiações

Os Grand Slams do tênis são as principais competições da modalidade, pois unem tradição e os melhores tenistas do momento. Outro motivo que torna os quatro torneios atrativos é o valor pago aos atletas, em especial aos vencedores .

O US Open paga US$ 75 milhões (R$ 406 milhões) durante todo o torneio, e os vencedores do masculino e feminino ganham US$ 3,6 milhões (R$ 20,2 milhões). Esses são dados de 2024 e a tendência é de que a edição de 2025 pague ainda mais.