Quanto o PSG já faturou no Mundial de Clubes após chegar à semifinal

KEVIN C. COX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dembelé marcou o segundo gol do PSG.

A vitória do PSG contra o Bayern de Munique neste sábado (5) deixou o clube francês um pouco mais rico. Ao se garantirem nas semifinais do Mundial de Clubes, os parisienses ganharam US$ 21 milhões (R$ 113,7 milhões) como premiação.