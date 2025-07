Quanto o Fluminense pagou por Hércules, talismã do time no Mundial?

Com nome de semideus grego, Hércules mostrou sua força contra Al Hilal e Inter de Milão.

O ano de 2024 não havia terminado e o Fluminense já havia assinado com seu primeiro reforço para 2025. Em 26 de dezembro do ano passado, o clube carioca informou a contratação de Hércules, volante que se transformou em talismã da equipe no Mundial de Clubes.