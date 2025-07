Quanto o Fluminense faturou pela vaga na semifinal do Mundial de Clubes?

Jogadores do Fluminense celebraram vaga na semifinal.

A vaga para a semifinal do Mundial de Clubes conquistada pelo Fluminense , na sexta-feira (4), contra o Al-Hilal vai render uma bela quantia financeira ao clube carioca. Até a partida das quartas de final, a equipe treinada por Renato Portaluppi já havia arrecadado US$ 26,71 milhões (R$ 146,35 milhões) na competição.

Com a vaga garantida, o Fluminense faturou mais US$ 13,125 milhões (R$ 72,36 milhões). Ou seja, o clube tem até o momento US$ 39,83 milhões (R$ 218,7 milhões).