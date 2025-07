Quanto o Chelsea ganhou em premiação pelo Mundial de Clubes?

Ao golear o PSG por 3 a 0 neste domingo (13) , o Chelsea conquistou o título da Copa do Mundo de Clubes . Além de ser o primeiro clube a levantar a taça na história, o time inglês recebeu US$ 115,225 milhões em premiações, (cerca de R$ 641 milhões ). As informações são da ESPN .

Depois do Chelsea, o clube que mais faturou foi o vice-campeão, PSG, com US$ 107,525 milhões (R$ 598,5 milhões). O Real Madrid recebeu US$ 83,225 milhões (R$ 457,4 milhões), e o Fluminense, US$ 60,835 milhões (R$ 334,2 milhões).