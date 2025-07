Confira quanto João Fonseca já faturou no ano em premiações

João Fonseca é uma das maiores promessas do tênis mundial . Em sua temporada de estreia no circuito profissional da modalidade, o brasileiro de 18 anos já conseguiu feitos incríveis.

Em 2025, João conquistou o ATP 250 de Buenos Aires, ainda em fevereiro, seu primeiro título no atual patamar. Atual número 54 do ranking, o carioca já venceu em três dos quatro Grand Slams do ano — Australian Open, Roland Garros e Wimbledon.