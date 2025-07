Duelo promove encontro entre Renato, ícone do futebol brasileiro, e Inzaghi, segundo técnico mais bem pago do mundo. Montagem sobre fotos de Lucas Merçon / Fluminense/Divulgação e PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O Fluminense encara o Al-Hilal nas quartas de final do Mundial de Clubes nesta sexta-feira (4), às 16h. O duelo promove o encontro entre os treinadores Renato Portaluppi, ícone do futebol brasileiro, e Simone Inzaghi, segundo técnico mais bem pago do mundo.

O salário de Inzaghi

Vice-campeão da Champions League com a Inter de Milão, Inzaghi chegou ao Al-Hilal duas semanas antes do início do Mundial. Ele substituiu o português Jorge Jesus, demitido após o fim da última temporada saudita.

Segundo o jornal francês L'Équipe, Simone Inzaghi recebe US$ 29 milhões por ano — o equivalente a cerca de R$ 167 milhões anuais na cotação atual. Por mês, o valor seria de R$ 14 milhões. Conforme o site Front Office Sports, apenas Diego Simeone, do Atlético de Madrid, recebe mais que ele: cerca de R$ 188,8 milhões por ano.

E quanto ganha Renato?

Mesmo com um salário bem menos badalado que o treinador italiano, Renato é o técnico mais bem pago da história do Fluminense. A pedida dele para assinar com o Fluminense, em abril, foi de R$ 1,5 milhão por mês. E o clube aceitou.