Quanto ganham Doué e Dembelé, atacantes que classificaram o PSG às semifinais do Mundial de Clubes

O Paris Saint-Germain venceu o Bayern de Munique por 2 a 0 nas quartas de final do Mundial de Clubes. Os gols da vitória foram marcados pelos atacantes Désiré Doué e Ousmane Dembélé, ambos no segundo tempo.

Quanto ganha Doué?

Aos 38 minutos do segundo tempo, Doué abriu o placar para o time francês. Com 20 anos, o atacante chegou ao PSG na temporada 2024/25.

Atualmente, Doué recebe 500 mil euros por mês (cerca de R$ 3,2 milhões). Anualmente, os vencimentos do jogador chegam a 6 milhões de euros (cerca de R$ 38,9 milhões). A informação é do site Capology, especializado em salários e finanças esportivas.

Ainda de acordo com o Transfermarkt, Doué vale cerca de 73 milhões de euros no mercado do futebol. Na conversão, os valores ultrapassam os R$ 460 milhões.