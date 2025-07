Quanto ganha Saúl Ñíguez, possível reforço do Flamengo

O Flamengo está próximo de confirmar um reforço europeu. Segundo Fabrizio Romano, o time carioca teria acertado um acordo de três anos com Saúl Ñíguez, ex-Atlético de Madrid, que estava próximo do Trabzonspor, da Turquia. Conforme o jornalista, o diretor do Flamengo, José Boto, foi o responsável por convencer o atleta.