Quanto custam os ingressos para a final do Mundial de Clubes

São esperadas mais de 82 mil pessoas na decisão. ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

PSG e Chelsea disputarão a final do Mundial de Clubes neste domingo (13), às 16h, no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos. Para o alívio dos torcedores que pretendem estar presentes no estádio, ainda é possível adquirir entradas na grande decisão.

Segundo o site ticketmaster, as entradas disponíveis contemplam quase todos os setores do estádio. Os ingressos mais baratos neste momento custam US$ 312 (R$ 1,741.58). Enquanto isso, os mais caros custam US$ 8,557.50 (R$ 47.777,38).

Vale destacar que a Fifa implementou neste Mundial a política de ingressos com preços dinâmicos. Ou seja, os preços variam conforme a demanda dos confrontos. A política foi tomada antes da competição começar em função da baixa procura pelas entradas.

A exemplo disso, a semifinal entre Fluminense e Chelsea teve ingressos partindo de US$ 13,40 (R$ 73,00). Em contrapartida, o preço mínimo da entrada para Real Madrid e PSG era de US$ 163,00 (R$ 887,9).