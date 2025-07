Quanto cada time brasileiro pagará de impostos pela premiação do Mundial de Clubes

Fluminense e Palmeiras seguem na competição e disputarão as quartas de final nesta sexta-feira (4).

Entre classificações e partidas disputadas no Mundial de Clubes, as equipes brasileiras já faturaram quantias milionárias em premiações. Entretanto, uma parte considerável de tais valores ficará nos Estados Unidos como pagamento de impostos.

Por mais que as competições da Fifa tenha isenção das taxas, a entidade não conseguiu convencer o governo norte-americano de desistir da concessão de isenção fiscal às receitas geradas pelos clubes, segundo a Revista Veja. Sendo assim, cada clube terá de pagar 30% do total arrecadado em impostos federais , sem contar outras taxas estaduais, locais e/ou administrativas.

Eliminados nas oitavas de final, Flamengo e Botafogo faturaram R$ 151,5 milhões e 148,5 milhões, respectivamente. Já Palmeiras e Fluminense, que estão classificados para as quartas de final, somam R$ 220,6 milhões cada um.

Confira abaixo quanto cada time pagará de impostos aos EUA com base no que foi faturado até o momento.

Segundo a Veja, alguns clubes da competição buscam opções via constituição americana para diminuir as taxas. O Conselho Deliberativo do Flamengo, por exemplo, aprovou a criação de uma empresa temporária nos Estados Unidos. A medida poderia reduzir os impostos para algo na casa dos 21%. Mesmo assim, a ideia não foi executada.