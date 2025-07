Quanto cada clube brasileiro faturou no Mundial de Clubes 2025?

A Fifa destinou US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,5 bilhões) em premiações para a edição de 2025. DAVID RAMOS / FRANCK FIFE / STU FORSTER / Reprodução

Com a eliminação do Fluminense na semifinal para o Chelsea na terça-feira (8), o Brasil encerrou sua participação no Mundial de Clubes. Independentemente da fase na qual saíram da competição, os quatro times brasileiros voltarão para casa com os bolsos cheios.

A Fifa destinou US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,5 bilhões) em premiações para a edição de 2025. Deste total, US$ 525 milhões (R$ 2,8 bilhões) são referentes às cotas fixas por participação, enquanto os outros US$ 475 milhões (R$ 2,6 bilhões) são distribuídos conforme o desempenho.

O Fluminense, por ter ido mais longe, foi o que mais arrecadou. Somando a cota de participação, as bonificações da fase de grupos e a premiação em cada fase avançada, o Tricolor Carioca levou R$ 334 milhões. Eliminado pelo mesmo algoz, o Palmeiras juntou R$ 219 milhões por ter chegado às quartas.

Botafogo e Flamengo, mesmo que tenham parado na mesma fase, saem do Mundial com montantes diferentes. Isso porque a premiação das oitavas de final é única (R$ 41 milhões), mas a da fase de grupo, não. Considerando as bonificações por vitórias e empates, o alvi-negro somou R$ 147 milhões, e o rubro-negro, R$ 152,5 milhões. Juntas, as equipes vão trazer para o Brasil R$ 852 milhões.

Botafogo

Fase de grupos: R$ 106 milhões (participação + 2 vitórias)

R$ 106 milhões (participação + 2 vitórias) Oitavas de final: R$ 41 milhões

R$ 41 milhões Total: R$ 147 milhões

Flamengo

Fase de grupos: R$ 111,5 milhões (participação + 2 vitórias e 1 empate)

R$ 111,5 milhões (participação + 2 vitórias e 1 empate) Oitavas de final: R$ 41 milhões

R$ 41 milhões Total: R$ 152,5 milhões

Palmeiras

Fase de grupos: R$ 106 milhões (participação + 1 vitória e 2 empates)

R$ 106 milhões (participação + 1 vitória e 2 empates) Oitavas de final: R$ 41 milhões

R$ 41 milhões Quartas de final: R$ 72 milhões

R$ 72 milhões Total: R$ 219 milhões

