Quando é o próximo jogo de Cristiano Ronaldo

Em junho, o Al Nassr anunciou a renovação de contrato com Cristiano Ronaldo até 2027 . Atualmente, o futebol saudita está em pausa, mas a próxima temporada já tem data para começar , e o craque português estará em campo.

Será em 19 de agosto, pela semifinal da Supercopa Saudita. O torneio reúne os campeões e vices da Copa do Rei Saudita e do Campeonato Saudita na última temporada. O Al Nassr irá enfrentar o Al-Ittihad. Do outro lado da chave, estão Al Hilal e Al-Qadisiyah.