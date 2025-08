Qual o próximo torneio de João Fonseca? 

João Fonseca foi eliminado na primeira rodada do Masters 1000 de Toronto. MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Depois de perder logo na primeira rodada do Masters 1000 de Toronto, João Fonseca terá um novo compromisso no começo do mês de agosto.

Em preparação para o US Open, último Grand Slam da temporada, o tenista brasileiro voltará à quadra no Masters 1000 de Cincinnati, que começa no dia 7 de agosto nos Estados Unidos.

Depois da disputa do torneio em Nova York, que começa em 24 de agosto, João ainda tem previsto no calendário até o final do ano duas competições.

Ele representará o Brasil na Copa Davis. Os brasileiros enfrentarão a Grécia em duelo válido pelo Grupo Mundial I, em território grego.