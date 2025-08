Qual o próximo jogo de Bia Haddad nas duplas?

Na última terça-feira (29), Bia Haddad Maia foi eliminada no WTA 1000 de Montreal , ao perder para a holandesa Suzan Lamens , número 64 do mundo, por 2 sets a 1 , com parciais de 2/6, 6/1 e 3/6.

No entanto, sua participação no torneio canadense ainda não foi finalizada. A brasileira ainda disputará a chave de duplas em Montreal.

Em simples, Bia só volta a jogar no Masters 1000 de Cincinnati, que será disputado entre os dias 7 e 18 de agosto. O torneio, realizado em quadra dura, reúne os principais nomes do circuito e antecede a disputa do US Open, quarto e último Grand Slam do ano.