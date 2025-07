Qual é o salário e o valor para venda de Arias, estrela do Fluminense no Mundial

Jhon Arias tem sido um dos grandes nomes do Fluminense na disputa do Mundial de Clubes nos Estados Unidos. O futebol apresentado em terras norte-americanas tem despertado ainda mais o interesse de outros clubes.

No entanto, não será fácil tirar o colombiano do time carioca. O atacante, em fevereiro, renovou seu contrato com o Flu. No novo vínculo, Arias permanecerá no Rio de Janeiro até junho de 2028.