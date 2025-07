Qual é o retrospecto do Fluminense contra times ingleses

Flu sofreu 4x0 no Mundial de 2023.

O Fluminense terá pela frente o Chelsea a partir das 16h desta terça-feira (7). A semifinal do Mundial de Clubes será a 12 ª vez que o time carioca irá enfrentar uma equipe inglesa. Acumula cinco vitórias, um empate e cinco derrotas, com 19 gols pró e 32 contra.

No entanto, apenas uma delas foi em jogos oficiais. E o torcedor da equipe não tem boas lembranças do confronto. Na final do Mundial, em 2023, o Fluminense, de Fernando Diniz, perdeu por 4 a 0 para o Manchester City, de Pep Guardiola.