Quais são as dificuldades dos brasileiros na grama de Wimbledon?

João Fonseca busca superar a adversidade brasileira na grama. ADRIAN DENNIS / AFP

Ter sucesso na grama de Wimbledon sempre foi um grande desafio para os brasileiros. Com a exceção de Maria Esther Bueno, que venceu três vezes na Era amadora (1959, 1960 e 1964), além de dois vices, nenhum outro representante do Brasil foi campeão do Grand Slam britânico.

A esperança se renova com João Fonseca, carioca de 18 anos, que é uma das sensações do tênis na atualidade. Ele está disputando pela primeira vez o torneio e chegou na terceira fase, tendo o duelo contra o chileno Nicolas Jarry nesta sexta-feira (4) valendo uma vaga na quarta rodada.

Fonseca busca igualar a melhor campanha de Gustavo Kuerten em 1999, quando foi até as quartas de final. Apesar de três vezes campeão de Roland Garros, Guga não teve sucesso na grama, assim como outros brasileiros que jogaram depois dele.

— Os brasileiros têm dificuldade de jogar na grama, pois a gente tem pouquíssimas quadra de grama no Brasil. Até estão aparecendo mais algumas, mas o brasileiro não tem contato com a grama a maior parte do tempo, ele treina no jogo, que é completamente diferente, porque precisa ter uma mentalidade diferente para jogar na grama — explica André Ghem, ex-tenista gaúcho e comentarista da ESPN.

Bia Haddad Maia

Bia Haddad chegou até a terceira fase de Wimbledon em 2024. Sarah Stier / Getty Images via AFP

Bia Haddad Maia, no feminino, tem como melhor campanha em Wimbledon a terceira fase em 2024. Na atual temporada, ela caiu na segunda rodada.

Apesar de não vencer o Grand Slam, a brasileira tem dois títulos na carreira na grama. Em 2022, Bia venceu o WTA 250 de Nottingham e o WTA 250 de Birmingham.

O tempo de preparação para Wimbledon é pequeno, comparado a outros Grand Slams. Cada tenista joga um ou dois torneios antes, o que dificulta a preparação.

— Na grama, a movimentação é diferente. Correr, que é a principal coisa no tênis, na grama você precisa correr diferente, pois tem outra sustentação, escorrega muito, as jogadas são diferentes. É preciso ter na cabeça todo um aprendizado para jogar na grama, e se você chega sem contato, acaba ficando em desvantagem com os outros países — afirma Ghem.

Tradição em outros países

No Reino Unido e na Austrália existem muitas quadras de grama, onde há tradição no piso. Em outros países da Europa existem quadras cobertas de inverno em que se joga com um carpete ou um piso rápido, que se assemelha com a grama.

Mesmo com essa desvantagem, o comentarista não descarta que João Fonseca ou outro tenista brasileiro possa ter sucesso na grama.