Quais as chances de uma semifinal entre Palmeiras e Fluminense no Mundial de Clubes? Assista ao podcast

Renato Portaluppi comandou a vitória do Fluminense contra a Inter de Milão.

O Brasil chega com dois representantes entre os oito melhores do Mundial de Clubes: Fluminense e Palmeiras .

O novo episódio do Mapa da Copa analisa os duelos das quartas de final e a possibilidade de um confronto brasileiro na fase de semifinal.

Assista ao Mapa da Copa:

O podcast Mapa da Copa, com episódio novo toda semana sobre a Libertadores da América, pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, como Spotify e SoundCloud, além do site e do aplicativo de GZH.