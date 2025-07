PSG x Real Madrid hoje: escalações, horário e onde assistir à semifinal do Mundial

Prováveis escalações de PSG x Real Madrid

Como chegam as equipes?

PSG

A vitória por 2 a 0 foi sofrida, com dois jogadores expulsos, e importante pelo retorno de Dembélé, autor do segundo gol. O atacante pode aparecer entre os titulares no lugar de Barcola.

O desfalque do PSG está na zaga, pois Pacho foi um dos expulsos. Sem o equatoriano, a zaga parisiense deverá ser brasileira, com Beraldo ao lado de Marquinhos.

Real Madrid

No ataque, Mbappé pode ganhar chance entre os titulares, mas o bom momento do jovem Gonzalo Garcia pode fazer com que o francês comece mais uma vez no banco.