PSG perde dois jogadores por suspensão até o fim do Mundial de Clubes

O Paris Saint-Germain recebeu uma péssima notícia nesta terça-feira, um dia antes do jogo contra o Real Madrid, pela semifinal do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O lateral-esquerdo Lucas Hernández e o zagueiro Willian Pacho receberam da Fifa dois jogos de suspensão cada um.

Ambos foram expulsos na partida contra o Bayern de Munique, pelas quartas de final. O PSG bateu a equipe alemã por 2 a 0 no último sábado, em Atlanta. Com a punição, os atletas do Paris Saint-Germain não poderão jogar a final do Mundial de Clubes, caso a equipe francesa se classifique para a decisão, a ser disputada no dia 13.