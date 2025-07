PSG ou Chelsea: quem será o campeão do Mundial de Clubes? Colunistas de ZH opinam

MARCOS BERTONCELLO

A trajetória do Chelsea principalmente demonstra como foi grande a vitória do Flamengo e como é difícil competir contra europeus quando eles jogam de forma mobilizada. Eles estão em outro nível. Mesmo caso do PSG, que levou um alerta com a derrota para o Botafogo na fase de grupos. Agora, no confronto entre eles, a vantagem claramente é dos franceses. Espero um time inglês bem postado e com grande entrega para tentar equilibrar o jogo. Porém, o título será da equipe de Luis Enrique.