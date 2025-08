PSG é multado pela Uefa por causa de confusão de torcedores na final da Champions League

O Paris Saint-Germain, campeão da Liga dos Campeões, foi condenado a pagar nesta quinta-feira uma multa de 148 mil euros (R$ 947 mil) por causa do mau comportamento de seus torcedores durante a final da Champions League. Após a conquista do título, que veio com uma goleada de 5 a 0 sobre a Inter de Milão, os adeptos franceses invadiram o campo, danificaram o gramado e ainda exibiram uma faixa com a inscrição "Máfia da Uefa".