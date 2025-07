PSG atropela Real Madrid (4-0) e vai enfrentar Chelsea na final da Copa de Clubes

Com mais uma exibição espetacular que, desta vez, vitimou seu ex-astro Kylian Mbappé, o Paris Saint-Germain goleou o Real Madrid por 4 a 0 nesta quarta-feira (9), em Nova Jersey, e avançou para a grande final da Copa do Mundo de Clubes.

Sob um sol escaldante no MetLife Stadium, em East Rutherford, a equipe do técnico Luis Enrique destruiu o sonho americano do time de Xabi Alonso com uma atuação de gala no primeiro tempo para conquistar a vaga e enfrentar o Chelsea no domingo, na decisão do novo torneio da Fifa.

Os parisienses tiveram domínio absoluto no aguardado duelo entre os dois últimos campeões da Champions League com uma dobradinha do meio-campista espanhol Fabián Ruiz (6' e 24') e gols de Ousmane Dembélé (9') e do português Gonçalo Ramos (87').

O campeão da Europa segue imparável em sua luta para marcar uma era do futebol e não teve piedade de Xabi Alonso, cuja chegada ao comando do Real Madrid não fez com que a equipe fechasse a temporada com um título importante.

Com seu trio de meio-campistas talentosos e o retorno ao time titular de Dembélé, que ficou afastado da competição devido a uma lesão muscular, o PSG expôs as deficiências defensivas do Real Madrid, que ficou sem Dean Huijsen e Trent Alexander-Arnold por suspensão e lesão.

- Baile e nocaute -

Alonso experimentou pela primeira vez o lado inconveniente de ter jogadores muito perigosos na frente - Mbappé, Vinícius Jr., Gonzalo García - mas com pouco poder defensivo.

Os parisienses, por outro lado, mostraram mais uma vez que funcionam como uma entidade única, algo que lhes faltava quando tinham Mbappé, Messi e Neymar, a ponto de forçar erros grosseiros da defesa espanhola.

Em apenas dez minutos, eles já haviam encaminhado sua vaga na final, que também será realizada no MetLife Stadium, graças a duas falhas de Raúl Asencio, substituindo Huijsen, e Antonio Rüdiger.

Na primeira, o zagueiro espanhol, que vinha mal no torneio, perdeu a bola na área após um assédio de Dembélé, que dominou e tentou finalizar diante de Thibaut Courtois. O goleiro belga o derrubou, mas a bola sobrou para Ruiz, que concluiu para o gol vazio.

Três minutos depois, outro erro grave, desta vez do zagueiro alemão, que perdeu a bola para Dembélé. O francês disparou até ficar no mano a mano com o goleiro, a quem superou com uma bela finalização de pé esquerdo.

O PSG não perdeu a oportunidade de dar uma goleada histórica ao time que mais conquistou títulos europeus, ainda mais sob o comando de Luis Enrique, um clássico 'inimigo' do Real Madrid.

- Triste despedida para Modric -

Em sua primeira partida como titular na Copa do Mundo de Clubes após ficar de fora da fase de grupos devido a uma gastroenterite, Mbappé mostrou disposição para causar danos a seu ex-time, que deixou há um ano, em meio a polêmicas, para se juntar ao Real Madrid.

Mas ironicamente, sua jogada ofensiva mais marcante deu origem a outro gol do PSG: o zagueiro Marquinhos, que teve ao seu lado o também brasileiro Lucas Beraldo substituindo o suspenso Willian Pacho, amorteceu um chute que Gianluigi Donnarumma defendeu com os braços.

O goleiro italiano iniciou então uma jogada com pelo menos quinze passes. A bola chegou ao lateral Achraf Hakimi na direita, que fez uma longa tabela com Dembélé. Envolvido nos três primeiros gols, o camisa 10 deu uma assistência para Ruiz que chutou para a rede de Courtois.

Um silêncio retumbante se abateu sobre os 77.542 torcedores no MetLife Stadium, vestidos quase inteiramente de branco, que viram apenas um esboço de reação do time no segundo tempo, especialmente quando Alonso substituiu o apagado Vinícius Jr. e colocou Dani Carvajal e Luka Modric em campo.

O lateral assumiu o lado direito, ocupado no primeiro tempo pelo meia uruguaio Federico Valverde, enquanto o camisa 10 croata de 39 anos mostrou garra para tentar o gol de honra em seu último jogo pelo Real Madrid.

Mas, de longe, ele viu o golpe final, quando Bradley Barcola comandou um contra-ataque, incluindo uma bela assistência, e tocou para Gonçalo Ramos, que com uma bela finalização mandou para a rede do Real Madrid, fechando a goleada histórica.

Escalações:

PSG: Gianluigi Donnarumma - Achraf Hakimi, Marquinhos (cap), Lucas Beraldo, Nuno Mendes (Kang-In Lee 80') - João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz (Warren Zaire Emery 67') - Désiré Doué (Senny Mayulu 67'), Ousmane Dembélé (Gonçalo Ramos 59'), Khvicha Kvaratskhelia (Bradley Barcola 59'). Técnico: Luis Enrique.

Real Madrid: Thibaut Courtois - Federico Valverde (cap), Raúl Asencio (Eder Militão 65'), Antonio Rüdiger, Fran García - Jude Bellingham (Luka Modric 65'), Aurélien Tchouameni, Arda Guler (Lucas Vázquez 83') - Gonzalo García (Dani Carvajal 71'), Kylian Mbappé, Vinícius Jr (Brahim Díaz 65'). Técnico: Xabi Alonso.