Promessa do Borussia Mönchengladbach é afastada do elenco por ironizar dirigente em vídeo

O Borussia Mönchengladbach afastou o meia Florian Neuhaus por um período de quatro semanas das atividades com o elenco principal após a divulgação de um vídeo onde o jogador rotulou o diretor técnico Roland Virkus como o "pior dirigente do mundo."

De acordo com o jornal alemão Bild, neste período, Neuhaus só poderá treinar com o grupo do sub-23. Em função da punição, o atleta vai ficar fora da pré-temporada, que será realizada na cidade de Tegernsee, na Alemanha, entre os dias 19 e 25 de julho.

Além do afastamento, ele vai ter ainda de colocar a mão no bolso. Segundo o periódico alemão, meia terá de pagar uma multa estimada no valor de 100 mil euros, pouco mais de R$ 642 mil.

Em seu site, o Borussia anunciou a medida punitiva, repudiou o comportamento do atleta e considera que o episódio mancha a imagem do clube no cenário internacional.

"O comportamento e as declarações de Florian Neuhaus são prejudiciais ao clube e inaceitáveis. Ele nos prejudicou com suas palavras e decepcionou profundamente os envolvidos. Isso é incompatível com os nossos valores", disse Stefan Stegemann, diretor geral da agremiação.