Primeira edição da Rainbow Run celebra a diversidade LGBT+ em Porto Alegre

Aos quatro anos, Calu já conquistou sua primeira medalha em uma corrida. Fruto de uma dupla maternidade, ele participou da primeira edição da Rainbow Run junto com a mãe, a personal trainer Gabriela Fernandes, de 32 anos.

O evento aconteceu na manhã deste sábado (5), na Orla do Guaíba, em Porto Alegre, e reuniu cerca de 500 corredores .

Jarbas e Mikael são casados há 16 anos e levaram a filha Antonella, de um ano, para aproveitar a manhã na Rainbow Run. Eles são conhecidos por serem o primeiro casal homoafetivo do Sul do Brasil a ter um bebê com o DNA de ambos os pais.