Pressionar: a marca do Mundial de Clubes que terá final entre PSG e Chelsea

Luis Enrique comanda o PSG. HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O primeiro Mundial de Clubes da Fifa com 32 clubes será decidido entre PSG e Chelsea neste domingo (13), 16h (de Brasília), uma competição que deixa como imagem do futebol mundial a pressão sobre a bola.

O torneio mostrou para o mundo a tendência que tem sido seguida pelas principais equipes de pressionar os adversários. A goleada de 4 a 0 do PSG sobre o Real Madrid exemplificou como no futebol do mais alto nível não deixa margem para que jogadores, por mais talentosos que sejam, não participem do momento sem bola.

Luis Enrique escalou diante do Real Madrid 10 dos 11 titulares na final da Champions League, há pouco mais de um mês. A presença do brasileiro Beraldo no lugar do suspenso Pacho foi a única mudança em relação ao time que aplicou 5 a 0 na Inter. No lado do espanhol, Xabi Alonso teve Mbappé como titular pela primeira vez no Mundial. Ele acompanhou Vini Jr. e o garoto Gonzalo Garcio no comando do ataque.

O domínio francês apareceu desde o começo do jogo com o goleiro Courtois fazendo duas grandes defesas antes de Fabián Ruíz abrir o placar aos 6 após falha do zagueiro Asencio. O primeiro tempo terminou em 3 a 0 para o time francês, dono de uma posse de bola de 77% diante do gigante espanhol.

Posse de bola

Essa alta dose de posse do PSG não teve como raiz longos períodos de trocas da passe, mas sim a pressão para evitar que o Real alongasse seus períodos com bola. Isso acontecia porque todos os jogadores do Paris pressionaram os rivais. Do outro lado, os Merengues tinham Vini Jr, e Mbappé muito passivos sem a bola. Marcando com dois a menos, o Real sofreu ao longo de toda a partida.

O lado inglês

Maresca comanda o Chelsea. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Derrotado pelo Flamengo em jogo no qual teve uma postura reativa desde o começo — teve uma posse de 37% no primeiro tempo — e viu os brasileiros controlarem a partida, o Chelsea avançou sobre Benfica, Palmeiras e Fluminense sempre tendo mais a bola que seus rivais. A medida determinante para isso tomada pelo técnico Enzo Maresca foi de adiantar a marcação para pressionar os adversários.

Assim, o Chelsea conseguiu diminuir o número de finalizações de seus adversários e controlou os jogos. A missão agora será fazer isso diante do melhor time do mundo.