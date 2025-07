Presidente de LaLiga volta a criticar o Mundial de Clubes: 'Que Deus nos livre'

"Um Mundial de Clubes verdadeiramente absurdo: jogadores e ligas em desacordo, calendários destruídos e um ecossistema do futebol profissional severamente danificado, com centenas de milhares de funcionários afetados", iniciou.

A reação de Tebas vem após uma informação do New York Times, a qual ele anexou na postagem, revelar uma queda drástica no preço dos ingressos a fim de evitar um fiasco na semifinal entre Fluminense e Chelsea, agendada para as 16h (horário de Brasília) de terça-feira: de 473 dólares para apenas 13 dólares apenas 72 horas antes do início da partida.