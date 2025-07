Presidente da Renault descarta troca de Colapinto na Alpine: 'Vai terminar o ano na Fórmula 1'

A notícia de que Franco Colapinto perderia seu lugar no cockpit da equipe Alpine na Fórmula 1 já a partir do GP de Bélgica, no dia 27 de julho, está sendo tratada como "um mal-entendido" dentro da escuderia. Parceira da escuderia, a Renault garantiu, através de seu presidente na Argentina, que o piloto fica ao menos até o fim da temporada.