Presidente da comissão de arbitragem da CBF analisa expulsão polêmica em jogo do Inter

Léo Jardim e o lance polêmico no Beira-Rio Mateus Bruxel / Agência RBS

O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Martins Cintra, saiu em defesa da atuação de Flávio Rodrigues de Souza na polêmica expulsão do goleiro Léo Jardim, na partida entre Inter e Vasco, pelo Brasileirão. Mesmo após exames apontarem lesão no atleta, a comissão validou a decisão tomada em campo e reiterou a orientação de tolerância zero com o que considera perda deliberada de tempo.

Para Cintra, o episódio é mais um reflexo da necessidade de modernizar a arbitragem brasileira e alinhar condutas com o que é praticado em grandes competições internacionais.

— A decisão está prevista no texto da regra, na orientação e na recomendação da Fifa — afirmou.

O dirigente citou o Mundial de Clubes como exemplo recente do endurecimento contra o antijogo:

— Coibiu demais o antijogo, e com razão.

Segundo a súmula da partida, o árbitro entendeu que Léo Jardim retardou propositalmente a retomada do jogo. Ele já tinha um amarelo, e mesmo com a presença do médico ao lado, permaneceu sentado próximo à trave, sem aceitar o atendimento.

— O árbitro chegou ao último recurso... não tinha outro caminho para retomar a partida — explicou Cintra, que classificou a atuação de Flávio como minuciosa e correta.

Leia Mais Inter volta a concentrar elenco para priorizar alimentação e descanso antes da Copa do Brasil

O dirigente reconheceu que o caso gerou reação imediata do Vasco — o clube chamou a arbitragem de "desastrosa" e pediu o afastamento do juiz —, mas afirmou que a comissão técnica do árbitro agiu de forma preventiva e dentro dos protocolos.

— Todas as tentativas que o árbitro teve, ele cumpriu em detalhes. Infelizmente, o jogador não avançou no retorno à partida — resumiu.

Clube divulga resultado de exame

Sobre o exame divulgado pelo Vasco, que apontou contusão por trauma na bacia e hematomas musculares profundos, Cintra se esquivou.

— Não sou médico, nem o árbitro é médico. Quem tinha que avaliar isso era o médico que estava ao lado do jogador. E ele poderia ter atendido — disse, insinuando que a opção por permanecer fora do jogo pode ter sido estratégica ou tática.

A comissão reforçou que outros episódios semelhantes, caso ocorram, serão tratados com o mesmo rigor.

— Não é algo contra esse ou aquele jogador. Se houver desafio e desrespeito ao jogo, o árbitro deverá coibir de todas as formas — declarou Cintra, citando que a postura da arbitragem será firme para proteger a fluidez da partida.

Por fim, Cintra reforçou o compromisso com as regras e com o alinhamento internacional.