Presidente corintiano nega renegociar contrato de Depay, mas diz ser preciso 'cortar na carne'

O presidente interino do Corinthians, Osmar Stábile, fez nesta segunda-feira, 28, um balanço dos seus primeiros 60 dias de gestão à frente do clube. Durante entrevista coletiva, ele negou que haja qualquer movimento para renegociar o contrato de Memphis Depay, reforço internacional que, segundo ele, mantém vínculo regular com o clube, apesar do custo ser considerado elevado.