Prêmio milionário doado por Kylian Mbappé para policiais é alvo de investigação na França

Os valores totais das doações do atleta seriam de 500 mil euros (cerca de R$ 3,2 milhões na cotação atual). A quantia de 180 mil euros (R$ 1,1 milhão) teria sido doada para membros da polícia envolvidos na proteção da seleção da França. O resto do valor teria sido dado para a federação do país europeu.

A investigação está sendo conduzida pela Inspetoria Geral da Polícia Nacional (IGPN) francesa. De acordo com o jornal francês L'Equipe, fontes próximas de Mbappé disseram que as doações estão relacionadas aos prêmios recebidos pelo atacante após a Copa do Mundo de 2022, no Catar. A França foi vice-campeã, perdendo a final para a Argentina.