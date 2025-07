Portuguesa anuncia ingressos gratuitos para partida da Série D no Canindé

A Portuguesa anunciou, nesta terça-feira, que os torcedores do clube terão acesso gratuito para a partida contra o Boavista-RJ, no próximo sábado, às 16h, pela última rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. A ação tem como objetivo atrair um público expressivo para o confronto no Estádio do Canindé.