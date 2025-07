Porto demite técnico Martín Anselmi após fracasso no Mundial de Clubes

O Porto optou por encerrar o ciclo de Martín Anselmi após pouco mais de seis meses no comando técnico. A decisão, oficializada nesta terça-feira, veio na esteira do desempenho decepcionante da equipe portuguesa na fase de grupos do Mundial de Clubes, disputado nos Estados Unidos. A equipe portuguesa encerrou sua participação sem vitórias, em um grupo que contava com Palmeiras, Inter Miami e Al-Ahly.

Contratado em janeiro para estancar uma temporada marcada por eliminações precoces na Copa da Liga e na Taça de Portugal, o técnico argentino não conseguiu reverter o cenário negativo. Sob seu comando, o Porto também fracassou nos playoffs da Liga Europa e terminou o Campeonato Português apenas na terceira colocação, distante da briga real pelo título. A queda no Mundial, com apenas dois pontos somados em três jogos, selou seu destino.

Anselmi chegou ao clube respaldado por um bom histórico recente no futebol sul-americano, onde teve passagens por Independiente del Valle, Union La Calera e Cruz Azul, além de ter integrado a comissão de Miguel Ángel Ramírez no Internacional. No entanto, o desafio europeu se mostrou mais complexo. O Porto, sob sua gestão, apresentou instabilidade defensiva, dificuldade de criação e um ataque pouco efetivo - problemas que ficaram evidentes nos duelos no torneio global.

A diretoria portista já trabalha para definir o novo técnico. O nome mais cotado é o do italiano Francesco Farioli, que deixou o Ajax recentemente. Aos 36 anos, Farioli ainda não levantou títulos como treinador, mas é visto como uma promessa no cenário europeu por sua proposta de jogo estruturada e foco na formação de jovens talentos. Caso se confirme, será uma aposta em continuidade de ideias modernas, mas com mais raízes no futebol do Velho Continente.