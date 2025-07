Porto Alegre recebe mais uma competição de corrida de rua neste final de semana

O evento contará com uma arena, aberta para o público, com programação gratuita e voltada à rotina de prevenção, ao autocuidado e à qualidade de vida.

Porto Alegre receberá no próximo domingo (20) a primeira edição da Panvel Run. As inscrições já estão encerradas, mas a rede de farmácias espera receber 3,5 mil corredores entre os 3km, 5km e 10km. A largada será do setor A do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho.