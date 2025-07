Porto Alegre demonstra interesse em receber jogos do próximo Mundial de Clubes

A prefeitura de Porto Alegre enviou, nesta quinta-feira (17), ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para manifestar o interesse em sediar o Mundial de Clubes em 2029 . A competição organizada pela Fifa ainda não tem a próxima sede definida. No entanto, a entidade máxima do futebol brasileiro já demonstrou interesse em recebê-la.

O mesmo documento enviado à CBF foi entregue pelo prefeito Sebastião Melo ao presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman. O processo é acompanhado pela secretária extraordinária da Copa do Mundo Feminina de Futebol 2027, Débora Rios Garcia.

No ofício, a prefeitura lembra que Porto Alegre reúne as condições necessárias para acolher um evento deste porte, dispondo de infraestrutura esportiva e urbana, além de um histórico comprovado na realização de grandes torneios.

Histórico

Nos últimos anos, a capital gaúcha sediou a Copa do Mundo de 2014 e a Copa América 2019. Além disso, Porto Alegre é uma das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 .

Inclusive, a competição feminina foi outro assunto tratado no encontro. Para a preparação, a secretaria vem realizando reuniões com a Fifa, clubes esportivos, consulados, hotéis e órgãos públicos envolvidos com a organização. O desejo de Porto Alegre de receber amistosos internacionais também esteve na pauta.