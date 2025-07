Por ter viajado a Cuba em 2023, Hugo Calderano é impedido de jogar competição nos EUA

Brasileiro disputaria competição em Las Vegas. ITTF World / Divulgação

Campeão da Copa do Mundo e vice-campeão do Mundial de tênis de mesa, o brasileiro Hugo Calderano foi impedido de viajar aos Estados Unidos e ficará fora do WTT Grand Smash Las Vegas, que começa nesta quinta-feira (3).

O jogador de 29 anos, que nasceu no Rio de Janeiro, também possui cidadania portuguesa, e desta forma, necessitaria apenas informar a sua entrada nos Estados Unidos por meio do Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem (ESTA), já que os países da União Europeia fazem parte do Programa de Isenção de Visto.

Diante do prazo maior do que o habitual para confirmação por parte das autoridades estadunidenses, Calderano entrou em contato com a Alfândega e Proteção de Fronteiras (CPB) e, então, foi informado que não estava mais elegível para a dispensa de visto por ter ido a Cuba, em 2023, para a disputa do Campeonato Pan-Americano e do evento de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, organizados pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF).

— Segui o mesmo protocolo de todas as viagens anteriores que fiz aos Estados Unidos utilizando o meu passaporte português. Ao ser informado sobre a situação, mobilizei toda a minha equipe para conseguir um visto regular de emergência, mas, infelizmente, não houve tempo hábil. É frustrante ficar fora de uma das mais importantes competições da temporada por questões que fogem do meu controle, especialmente vindo de resultados tão positivos — afirma o brasileiro, que é o número 3 do ranking mundial.