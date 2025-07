Por onde anda Mário Fernandes, ex-lateral de Grêmio e Inter

Revelado pelo Grêmio e com breve passagem pelo Inter , o lateral Mário Fernandes praticamente dividiu sua carreira entre Porto Alegre e Rússia. Foi no país europeu, onde é naturalizado , que o defensor de 34 anos passou os últimos anos.

Em 2009, o Grêmio buscou Mário Fernandes na base do São Caetano. Foram quatro temporadas no Tricolor, com direito à estreia em Gre-Nal e sumiço que mobilizou as polícias de três estados. Em julho de 2013, foi transferido para o CSKA por 10 milhões de euros, iniciando uma trajetória de 10 anos no clube de Moscou.