Polícia diz que excesso de velocidade pode ter causado acidente fatal de Diogo Jota

A polícia espanhola acredita que Diogo Jota estava dirigindo acima do limite de velocidade quando ele e seu irmão morreram em um acidente de carro na semana passada, no norte da Espanha. O jogador do Liverpool e da seleção portuguesa foi enterrado em seu país, no sábado.

A morte dos dois atletas chocou o mundo do futebol na semana passada. Jota, que era muito popular nos times que jogava, vivia um dos melhores momentos de sua carreira, vindo de títulos tanto com o clube inglês quanto com sua seleção. E havia acabado de casar com sua namorada de longa data, com quem tem três filhos.

Nesta terça-feira, a Guarda Civil espanhola disse acreditar que Jota estava dirigindo muito rápido quando a Lamborghini saiu da pista após estourar um dos pneus do carro alugado. As autoridades, contudo, afirmaram que a investigação sobre a causa do acidente, ocorrido na última quinta-feira, ainda está em andamento.

Anteriormente, a polícia não havia informado se Jota ou seu irmão André Silva estavam dirigindo. Na terça-feira, eles disseram que tudo apontava para Jota.