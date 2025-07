Pogba chora em apresentação no Monaco após 2 anos afastado por doping: 'Voltei por meus filhos'

A quinta-feira foi de festa para o Monaco e seus torcedores. De uma só vez, o clube apresentou o experiente meio-campista Pogba, o promissor atacante Ansu Fati e o forte defensor Eric Dier. Destaque para a emotiva chegada do jogador francês, após dois anos afastado por doping. Ele chorou ao assinar o contrato e revelou que não abandonou os gramados após enorme luta por causa dos três filhos pequenos.

Aos 32 anos, Pogba flertou com o Corinthians, mas o Monaco investiu pesado para ter o ex-volante da seleção francesa. A chegada, nesta quinta, foi com choro pela assinatura de contrato e promessa de grande desempenho por seus herdeiros.

"É verdade que fiquei emocionado naquele momento (da assinatura). Devo dizer que é muito raro me ver chorar assim, então espero que tenham gostado (sorriu, se divertindo com os jornalistas presentes na apresentação oficial). Muitas imagens me vieram à mente, em relação ao que passei", afirmou, feliz por esse retorno ao futebol.

"Voltar e assinar pelo Monaco, por um clube que acreditou em mim, tudo isso voltou à minha mente no momento da minha assinatura, o que significou que não consegui me conter. Mas, acima de tudo, foi um momento de alegria. Mas também sinto muita determinação em mim e acho que fiz a melhor escolha ao vir para cá.

O jogador revelou que a família foi essencial em sua luta diária para se manter em forma e voltar a ter uma chance no futebol após longos dois anos parada. "Como eu disse, houve momentos de dúvida, quando tudo se misturava na minha cabeça. Às vezes era difícil, mas minha família, e principalmente minha mulher (Zulay), me incentivavam, dizendo para eu não me preocupar e que eu voltaria aos gramados", disse.

Sobre os jogos, sua motivação de estar em campo será para mostrar a qualidade do pai como esportista. Pogba revelou ter dividido o tempo afastado com treinos isolados e cuidados com a família, sendo uma pai presente. "Eu levava meus filhos para a escola, ia para o treino e depois os buscava. Passei muito tempo com minha família e treinando."

O preparador físico particular do volante fez parte até de suas viagens de descanso. Pogba quer ser um espelho aos filhos e não esconde que sonha em vê-los comemorando gols seus.