Piquerez celebra renovação e Felipe Anderson vira desfalque do Palmeiras contra o Grêmio

De olho no topo da tabela para não deixar Cruzeiro e Flamengo abrir vantagem na classificação, o Palmeiras finalizou nesta sexta-feira a sua preparação para o encontro com o Grêmio, em jogo marcado para este sábado, no Allianz, pelo Campeonato Brasileiro. De contrato renovado, o lateral-esquerdo Piquerez reaparece na equipe. A má notícia fica por conta do desfalque de Felipe Anderson. Com inflamação no quadril, ele já iniciou tratamento médico.

Titular contra o Fluminense no triunfo de 2 a 1, o meio-campista precisou ser substituído após sofrer uma entrada de Martinelli. Com a ausência do jogador, o paraguaio Ramon Sosa tem chance de iniciar a partida contra os gaúchos como titular.

Já o lateral-esquerdo Piquerez, ausente da partida no Rio, treinou normalmente e assume a titularidade da posição no confronto com os gremistas. Ele avançou na recuperação de um trauma no ombro e não apresentou limitação de movimentos na atividade desta quinta-feira.

O jogador, que assinou a renovação de contrato com o time paulista, (teve o vínculo ampliado até 2030) festejou o acordo. "É muito gratificante ser reconhecido assim. Fico feliz de poder renovar meu vínculo. Gosto muito do clube, de todos os funcionários, da estrutura e de todas as possibilidades que o Palmeiras oferece aos jogadores", afirmou.

Piquerez comentou sobre a identificação com a equipe e disse ter até uma certa liderança no elenco. "Minha família também é muito identificada com o Palmeiras. Já sou um dos caras mais velhos aqui e tenho certas responsabilidades. Espero continuar ajudando os mais novos a crescer", declarou.

Na movimentação desta sexta-feira na Academia de Futebol, o técnico português Abel Ferreira mandou os jogadores a campo, realizou um trabalho tático e ensaiou o posicionamento nas bolas ofensivas e defensivas.