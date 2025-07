Pichação na sede do Corinthians exalta Neto e ataca Memphis: 'De ídolo você não tem nada'

Sem brilhar nos últimos jogos, o atacante Memphis Depay foi alvo de críticas em pichação nos muros do Parque São Jorge, sede social do Corinthians, nesta quarta-feira. Em uma das mensagens, o holandês é atacado e comparado ao ídolo Neto, hoje apresentador da TV Bandeirantes.

"Depay, de ídolo você não tem nada. Craque Neto, 90/91/97, nosso eterno ídolo", diz a pichação, em referência aos títulos conquistados pelo ex-meia, conforme mostra foto divulgada inicialmente pelo portal Meu Timão.

Memphis causou alguns desconfortos recentes no clube. Após enviar notificação à diretoria para cobrar valores devidos pelo clube e faltar a treino sem explicações, ele não voltou do vestiário ao ser substituído no intervalo da derrota para o São Paulo, no sábado.

Outra mensagem escrita no Parque São Jorge ataca Augusto Melo, presidente afastado enquanto responde a processo de impeachment. "Augusto ladrão, bens adquiridos com grana do Corinthians", diz a mensagem.

Melo tornou-se réu na Justiça de São Paulo no caso da Vai de Bet. Além dele, mais cinco pessoas também tiveram a denúncia do Ministério Público acatada pela juíza Márcia Mayumi Okoda Oshiro, da 2ª Vara de Crimes Tributários de SP.