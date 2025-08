Piastri se diz 'orgulhoso' de triunfo na Bélgica, mas já mira Hungria: 'Palco da 1ª vitória'

Empolgado após conquistar sua oitava vitória na Fórmula 1 - a sexta na temporada -, Oscar Piastri aprendeu que largar na primeira fila é um bom negócio. No sábado, ele não escondeu a decepção por sair atrás do pole position Lando Norris, mas bastou uma volta no GP da Bélgica, neste domingo, para o australiano tomar a ponta e só administrar a corrida até receber a bandeirada.

"No resto da corrida, nos saímos muito bem, com um pouco de dificuldade no final. Talvez o pneu médio não tenha sido o melhor nas últimas cinco ou seis voltas, mas tivemos o controle e era exatamente isso que eu queria", analisou. "Você nunca sabe se alguém vai bater e haverá um safety car, então acaba preferindo o médio. Fizemos o que era mais seguro", explicou o australiano, que abriu 16 pontos de vantagem sobre Norris na liderança do Mundial.