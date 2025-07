Piastri faz a pole para corrida sprint do GP da Bélgica de Fórmula 1

O piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) vai largar na pole position da corrida sprint do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, depois de marcar o melhor tempo na classificação disputada nesta sexta-feira (25), no circuito de Spa-Francorchamps.

Líder do Mundial, Piastri superou amplamente o atual tetracampeão, o holandês Max Verstappen (Red Bull), e seu companheiro de McLaren, o britânico Lando Norris, por 477 e 618 milésimos, respectivamente.

Horas antes, o australiano já tinha sido o mais rápido na única sessão de treinos livres do fim de semana, mas passou um susto no Q2 da classificação sprint, quando marcou apenas o 10º melhor tempo e passou para o Q3 na última vaga, depois de ter sua melhor volta invalidada por ter ultrapassado os limites da pista.

"Era uma volta muito boa. Eu me assustei no Q2 depois que um dos meus tempos foi cancelado, mas no final tudo correu bem. Esta é uma das minhas pistas favoritas, adoro pilotar aqui e a equipe fez um trabalho excelente. Nas últimas corridas, tivemos ritmo, mas não os resultados que queríamos, então isso é bom para a nossa confiança", disse Piastri.